Gestores dos clubes vinculados à LibraReprodução

Publicado 28/11/2024 08:30

Rio - A Libra e a Liga Forte União encaminharam um acordo para vender de forma conjunta os direitos de transmissão do Brasileirão no exterior. Segundo o jornalista Rodrigo Mattos, do portal "UOL", as partes se aproximaram durante o último seminário da CBF, onde houve elogios mútuos entre os membros.

Apesar do acordo encaminhado para a venda em conjunta dos direitos para o exterior, as ligas racharam na negociação de TV do Brasileirão dentro do país. A Libra fechou com a Globo, enquanto a Liga Forte União já tem acordo com a Record para TV aberta, além do YouTube e Amazon na plataforma de streaming.

O acordo para a venda dos direitos no exterior pode ser um embrião para os grupos se aproximarem de fato e criarem a liga para o futuro do Brasileirão. Apesar de considerada avançada, a negociação ainda depende de ajustes dos critérios de distribuição dos dois lados para criar um uniforme sobre a receita.

Caso a negociação seja concluída, as ligas venderiam em conjunto os direitos integrais do Brasileirão no exterior. A receita esperada é pequena, mas o acordo teria dois aspectos considerados positivos, como o início de trabalho de promoção fora do país e um embrião de uma liga em conjunto no futuro.