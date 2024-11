Final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo - Divulgação / Conmebol

Publicado 28/11/2024 08:00

Rio - Conhecida por acertar os campeões dos últimos três títulos da Libertadores, a sensitiva Mística Rodrigues afirmou que o Atlético-MG deverá ser o vencedor da edição de 2024. Ela vê o clube mineiro com uma "energia de vitória" superior a do clube carioca.

"O Botafogo pode vir com técnicas e artimanhas para tentar vencer, mas Atletico levará o título pois quer reverter a atual má fase e não vai baixar a cabeça contra o rival. Hoje, o Atlético tem melhor energia para ganhar do que o Botafogo. Inclusive pode haver brigas em campo e jogador machucado do Botafogo. A energia do Botafogo não está muito favorável", afirmou.

A final da Libertadores acontecerá neste sábado, em Buenos Aires. O Botafogo busca o título inédito da competição, enquanto o Atlético-MG deseja vencer a taça pela segunda vez em sua história.

De qualquer forma, o Brasil terá o vencedor da competição pela sexta vez seguida. Flamengo e Palmeiras conquistaram o torneio duas vezes recentemente (de 2019 a 2022), o Fluminense faturou a 'Glória Eterna' no ano passado.