Mano Menezes em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 28/11/2024 07:30 | Atualizado 28/11/2024 07:41

Rio - Após empatar três jogos seguidos em casa, o Fluminense terá que reagir longe dos seus mandos para se manter na primeira divisão do futebol brasileiro em 2025. Nas últimas três rodadas, o Tricolor terá dois compromissos como visitante, contra o Athletico-PR, no domingo (1º), às 18h30 (de Brasília), e diante do Palmeiras, no dia 8, às 16h, pela última partida do Brasileirão.

Para os últimos três jogos do campeonato, o técnico Mano Menezes terá que recuperar o ânimo do time e realizar ajustes, sobretudo no ataque. Se por um lado o Fluminense tem a sexta melhor defesa, por outro tem o terceiro pior ataque com apenas 30 gols marcados. O Tricolor só marcou mais vezes do que os já rebaixados Atlético-GO (24) e Cuiabá (27).

No empate sem gols com o Criciúma, o Fluminense não conseguiu transformar o volume em chances claras. Ao todo, foram 19 finalizações, sendo apenas três no alvo, mas nenhuma foi considerada uma chance clara de gol. O Tricolor tem o quarto menor número de chances claras criadas em todo o campeonato (52), à frente somente dos rebaixados Atlético-GO (41) e Cuiabá (42), além do Vasco (44).

O aproveitamento de finalizações também é um problema, como mostra os números diante do Criciúma. No Brasileirão, o Fluminense desperdiçou 35 das 52 chances claras que teve. Ou seja, perdeu mais de 67% das oportunidades. O ataque tricolor também é dono da quinta pior média de finalizações certas por jogo (4.1), superando apenas Cuiabá (3.1), Vasco (3.6), Vitória e Fortaleza (3.9).