Fluminense empatou com o Criciúma em casaLucas Merçon / Fluminense

Publicado 27/11/2024 07:30 | Atualizado 27/11/2024 07:40

aumentou o risco de rebaixamento para 37,3%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Rio - O Fluminense perdeu mais uma oportunidade de se afastar da confusão. O Tricolor empatou sem gols com o Criciúma , nesta terça-feira (26), no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão, e, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.

Foi o terceiro empate consecutivo dentro de casa. Antes, o Fluminense empatou por 2 a 2 com o Grêmio, que também é um adversário direto na luta contra o rebaixamento, e pelo mesmo placar com o Fortaleza, que corre por fora na briga pelo título. A sequência aumentou o drama tricolor no Brasileirão.

A última vitória do Fluminense dentro de casa foi contra o Athletico-PR, por 1 a 0, no dia 22 de outubro. Contra o Criciúma, o time comandado por Mano Menezes demonstrou novamente uma dificuldade de transformar o volume em oportunidades, além de ver o adversário criar as melhores chances.

O Fluminense segue fora da zona de rebaixamento e ocupa o 16º lugar com 39 pontos, um a mais do que o Criciúma, que abre a degola, com 38. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (1º), às 18h30 (de Brasília), contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, pela 36ª rodada.