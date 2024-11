Mbappé foi criticado pela imprensa espanhola após perder pênalti na derrota do Real Madrid diante do Liverpool na Liga dos Campeões - Oli Scarff / AFP

Mbappé foi criticado pela imprensa espanhola após perder pênalti na derrota do Real Madrid diante do Liverpool na Liga dos CampeõesOli Scarff / AFP

Publicado 28/11/2024 09:25

Madri (ESP) - Mbappé ainda não correspondeu o investimento com a camisa do Real Madrid. Sem Vini Jr, que sofreu uma lesão muscular, a esperança merengue foi depositada no craque francês. Entretanto, ele perdeu um pênalti na derrota por 2 a 0 diante do Liverpool, da Inglaterra, nesta quarta-feira (27), pela Liga dos Campeões, e foi alvo de críticas da imprensa espanhola.

"O Real Madrid segue oferecendo muito pouco nas partidas importantes desta temporada. E o reflexo desta situação é Mbappé, um jogador que é uma sombra do que se pressupõe que seja. O francês perdeu um pênalti, mas seu erro foi o de menos. Sem Vinicius, na noite em que mais se esperava dele, fez uma partida calamitosa", publicou o Marca.

Mbappé foi contratado sem custos pelo Real Madrid após deixar o Paris Saint-Germain. A expectativa era que, ao lado de Vini Jr, formassem um ataque praticamente imbatível de um time que ganhou a Liga dos Campeões duas vezes nos últimos três anos. Porém, o início da passagem do francês não tem sido assim. Em má fase, ficou de fora até mesmo da última convocação da França, em novembro.

"A derrota ficou associada a Mbappé, que se esperava que resgatasse uma equipe cheia de desfalques, mas que esteve desajeitado, sem alma e, às vezes, desaparecido. Está zerado em jogos grandes e desta vez não tem desculpas: teve todo o lado para jogar e toda a prioridade", escreveu o "As".

Ao todo, Mbappé soma nove gols e duas assistências em 18 jogos pelo Real Madrid. O jogador chegou a marcar na vitória por 3 a 0 sobre o Leganés, domingo (24), pelo Campeonato Espanhol. O Real Madrid volta a campo no próximo domingo (1º), às 12h15 (de Brasília), contra o Getafe, no Santiago Bernabéu, pela competição nacional.