De acordo com o clube, o desfile contará com show, bateria das torcidas, presença da Taça da Libertadores e convidados especiais - Lucas Merçon/Fluminense

De acordo com o clube, o desfile contará com show, bateria das torcidas, presença da Taça da Libertadores e convidados especiais Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 28/11/2024 12:02

Rio - A Conmebol realizou modificações no troféu da Libertadores. A entidade aumentou a capacidade da base da taça mais cobiçada do continente para receber até mais oito campeões. No ano passado, o Fluminense ocupou a última vaga restante após vencer o Boca Juniors, da Argentina, e entrar para o seleto grupo de campeões. Houve especulações até de uma mudança de design.

"O troféu da Conmebol Libertadores foi atualizado para 2024! Renovamos o símbolo mais emblemático do futebol sul-americano, mantendo sua essência histórica enquanto adaptamos a novas gerações e aos feitos acumulados. Nesta edição, a base do troféu foi ampliada para nove filas, com capacidade para mais oito campeões, substituindo as oito filas prévias", disse o presidente Alejandro Domínguez.

O troféu da Libertadores passou por diversas mudanças ao longo da história para registrar os campeões. Originalmente eram 16 placas para os vencedores entre 1960 e 1977. Quando os espaços terminavam, a Conmebol adicionava mais vagas. Primeiro, aumentou para mais seis, até que em 1983 adicionou uma nova coluna para suportar mais vencedores. E assim continua.

A mudança mais drástica no troféu da Libertadores aconteceu em 2009, quando todas as placas passaram a ser de prata. Porém, houve uma restauração a partir de 2021, utilizando o molde original de 1960, bem como suas peças, para que ficasse o mais semelhante da época. Assim, é possível notar a presença de placas douradas e prateadas.

O Botafogo decide o título da Libertadores contra o Atlético-MG, no sábado (30), às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. O Glorioso disputa a final pela primeira vez na história e busca o título inédito, enquanto o Galo tenta o bicampeonato depois de 11 anos de conquistar a Glória Eterna.