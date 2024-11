Renato Gaúcho não faz bom trabalho no Grêmio na temporada de 2024 - Lucas Uebel / Grêmio

Renato Gaúcho mostrou muita irritação na coletiva de imprensa da noite de quarta-feira (27). Após o empate do Grêmio, fora de casa, com o Cruzeiro, Renato Gaúcho criticou e fez ameaças a jornalistas.

Além de dizer que pode não dar mais entrevistas, ele citou a possibilidade de expor profissionais que, segundo ele, publicam mentiras. E intimidou ao dar a entender que, se a torcida souber quem os nomes, eles e as famílias podem passar por dificuldades.



"Eu vou deixar uns nomes para os nossos torcedores. Aí eu quero ver como esses vão conviver aqui no ano que vem. Se continuarem mentindo, eu vou dar nomes aos 'bois', vou atacar também, vou chamar de 'mentiroso', alguns de 'covardes' porque estão se aproveitando da situação", afirmou o técnico.



"Vocês também têm família, filhos no colégio e andam por aí, e o torcedor conhece alguns de vocês. Vocês querem que a gente passe dificuldades? Alguns de vocês vão começar a passar também. Volto a repetir: não tenho medo de ninguém da imprensa. Não preciso de nenhum de vocês. Eu respeito e sou profissional, se forem profissional comigo."



Renato Gaúcho também sugeriu que alguns jornalistas ganham "presentinhos" para dar notícias falsas.



O clima com a imprensa gaúcha tem sido tenso nos últimos meses, diante das críticas e notícias sobre bastidores conturbados. O Grêmio não faz boa temporada e ainda corre o risco de rebaixamento, em 14º lugar, com 41 pontos, três acima do Z-4.