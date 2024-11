Filipe Luís deve permanecer no Flamengo em 2025 - Armando Paiva / O Dia

Filipe Luís deve permanecer no Flamengo em 2025Armando Paiva / O Dia

Publicado 28/11/2024 12:25

O Flamengo pretende repetir a experiência que deu certo em 2024 e disputar algumas partidas do Campeonato Carioca em outros estados. O planejamento deve levar ao menos dois jogos para a região Norte ou Nordeste, com potencial para encher estádios mesmo em jogos de menor apelo contra clubes pequenos.



Dirigentes rubro-negros visitaram no mês de outubro a Arena da Floresta, em Rio Branco, no Acre, e disseram haver um compromisso para uma partida no local.



Outra possibilidade é Belém, do Pará. A cidade será palco da Supercopa do Rei, entre Flamengo, que levou o título da Copa do Brasil, e o campeão do Brasileirão.

Como estará na cidade para o confronto no dia 2 de fevereiro, no Mangueirão, há a possibilidade da delegação chegar antes e fazer um jogo do Carioca, que tem a 6ª rodada programada para 29 ou 30 de janeiro. O clube será o mandante contra o Sampaio Corrêa.



pré-temporada, nos Estados Unidos. O Rubro-Negro retorna ao Brasil no dia 24 de janeiro. Assim, poderia entrar em um acordo com o Volta Redonda, mandante na 5ª rodada, em 25 ou 26, para levar o jogo para a região Norte.

Há também a questão da viagem de volta da. Assim, poderia entrar em um acordo com o Volta Redonda, mandante na 5ª rodada, em 25 ou 26, para levar o jogo para a região Norte.

A pré-temporada do Flamengo

Pela programação, os jogadores se apresentam para a pré-temporada em 9 de janeiro e embarcam aos Estados Unidos dois dias depois. O time fará um amistoso contra o São Paulo, dia 19.