Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim vê fim do mandato próximoAFP via Getty Images

Publicado 28/11/2024 14:26

A presidência de Rodolfo Landim no Flamengo acaba nesta temporada e ele já tem outro clube interessado em seu trabalho. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, convidou o dirigente rubro-negro para

“Santos é uma cidade praiana também, assim como o Rio de Janeiro… Se ele (Landim) quiser se transferir para Santos com a sua família para dar continuidade a este importante trabalho...”, brincou Marcelo Teixeira, durante durante palestra no Summit CBF Academy 2024, na terça-feira (27).



Landim, entretanto, pode assumir um novo cargo dentro do Flamengo. Existe a possibilidade de ele se tornar CEO do clube, caso seu vice, Rodrigo Dunshee, vença a eleição marcada para dia 9 de dezembro.



Já Marcelo Teixeira, que tem mandato até o fim de 2026, conseguiu o primeiro objetivo de sua gestão, ao levar o Santos de volta à Série A.