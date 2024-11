Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo - Cléber Mendes/Agência O Dia

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do FlamengoCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 28/11/2024 16:03

Rio - O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi suspenso por 15 dias nesta quinta-feira (28) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Com isso, ele não poderá comparecer aos jogos contra Internacional, Criciúma e Vitória, que seriam os seus últimos no cargo.

Braz, que já confirmou que deixará o Flamengo no fim do ano após a eleição presidencial, recebeu a punição por ter atacado a arbitragem no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no Maracanã, em 2 de outubro.

"Vocês vão f* o futebol brasileiro. Vai tomar no c*. O VAR vai acabar com o futebol brasileiro", disse Braz ao time de arbitragem.

O dirigente já havia recebido a mesma pena em primeira instância, mas conseguiu um efeito suspensivo. Porém, agora terá que cumprir suspensão e só estará liberado para voltar aos estádios após o dia 8 de dezembro, dia do último jogo do Flamengo no Brasileirão, contra o Vitória.