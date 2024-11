Samira Ferreira é musa do Cerro - Reprodução / Instagram

Publicado 27/11/2024 17:31

Rio - A musa do Cerro Porteño, Samira Ferreira, interagiu nas redes sociais com seus seguidores pelo "X", o antigo Twitter. A beldade retuitou uma imagem de um outro perfil em que um questionamento a uma tipo de prática do sexo oral é feito de forma bem humorada.

"É sério que tem gente que faz sexo oral no ânus", dizia o questionamento compartilhado pela beldade. Alguns seguidores reagiram de forma bem humorada ao post da beldade.

Samira Ferreira é musa do Cerro Porteño, um dos principais clubes do futebol paraguaio, e faz bastante sucesso no seu país, tendo mais de 148 mil seguidores no Instagram.