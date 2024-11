Fernando Diniz assumiu o Cruzeiro na reta final de temporada - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 28/11/2024 13:19

A fase de Fernando Diniz no Brasileirão não é das melhores. No empate do Cruzeiro em 1 a 1 com o Grêmio, na quarta-feira (27), o treinador completouou seja um turno. E conquistou apenas duas vitórias, uma pelo Fluminense e outra pelo clube mineiro.

Ao todo, o técnico soma apenas 12 pontos de 57 possíveis, com um aproveitamento de 21%. Foram 11 derrotas e seis empates.



Campeão da Libertadores de 2023 e da Recopa de 2024 pelo Fluminense, Diniz foi demitido na lanterna do Brasileirão, com apenas seis pontos em 11 rodadas (18,1% de aproveitamento). Por causa do pior início de campeonato nos pontos corridos, o Tricolor corre sério risco de rebaixamento.



Para se manter, precisará vencer o Athletico-PR, fora de casa, e o rebaixado Cuiabá, no Maracanã. Caso contrário, para terá de depender de um resultado positivo contra o Palmeiras, na última rodada, em São Paulo, ou de combinação de resultados.



Já o Cruzeiro de Diniz, que somou seis pontos em oito rodadas ( aproveitamento de 25%), briga por uma vaga na Libertadores. Mesmo com a má campanha sob nova direção, mantém-se no G-7, mas precisa se recuperar nas três rodadas restantes.



E o treinador pode ajudar o Fluminense, já que o Cruzeiro enfrenta dois clubes que lutam contra o rebaixamento. Jogará fora de casa contra o Red Bull Bragantino, no domingo (1), e contra o Juventude, na última rodada.



“O time tem jogado bem, o que eu posso fazer? Eu tenho que fazer o time jogar bem e achar que isso é uma coisa que vai dar resultado, mas o resultado não vem. Mas eu não posso fazer diferente disso, fazer o time jogar mal para esperar que vai ganhar?”, afirmou Diniz em coletiva após mais um tropeço.