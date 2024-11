Liverpool derrotou o Real Madrid - AFP

Liverpool derrotou o Real MadridAFP

Publicado 27/11/2024 18:55

Inglaterra - Atual campeão da Liga dos Campeões, o Real Madrid segue com sua campanha irregular na edição atual da competição. Em Anfield Road, a equipe espanhola foi derrotada pelo Liverpool por 2 a 0 em partida que contou com penalidades perdidas por Mohamed Salah e Real Madrid.

As principais ações do jogo aconteceram no segundo tempo. Com seis minutos, os Reds abriram o placar. Mac Allister fez tabelinha com Bradley na entrada da área, e finalizou cruzado, sem chance de defesa para Courtois, abrindo o placar para os donos da casa.

Sete minutos depois, o Real Madrid teve a chance de empatar. Robertson derrubou Lucas Vázquez dentro da área. Porém, na cobrança de pênalti, Kylian Mbappé bateu e Kelleher defendeu, salvando o Liverpool. Logo depois, foi a vez do clube inglês ter a chance em uma penalidade. Mendy derrubou Salah dentro da área. O egípcio deslocou Courtois excessivamente e a bola foi para fora.

Porém, aos 31 minutos, o Liverpool voltou a balançar as redes e deu número finais ao confronto. Em um lance ensaiado e bola parada, Gakpo apareceu livre entre os zagueiros do Real Madrid, e cabeceou para fazer o segundo gol dos ingleses na partida.

Com o resultado, o Liverpool mantém seu excelente aproveitamento na Liga dos Campeões com cinco vitórias em cinco jogos. Já o Real Madrid sofreu sua terceira derrota em cinco confrontos pela principal competição de clubes da Europa.