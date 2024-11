Lionel Messi - AFP

Publicado 27/11/2024 18:31 | Atualizado 27/11/2024 18:33

Rio - Após renovar com Luis Suárez até o fim de 2025, o Inter Miami pode ampliar o vínculo com mais um grande nome do elenco. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", a equipe dos Estados Unidos quer assinar um contrato com Lionel Messi até dezembro de 2026.

A situação teria a ver também com a Copa do Mundo de 2026. Para a equipe norte-americana é importante ter o argentino como embaixador da competição, que será realizada também no México. A presença do atacante na competição é incerta.

Com 37 anos, Lionel Messi continua sendo convocado para defender a seleção argentina. O atacante não confirmou, nem negou que estará à disposição para a próxima Copa do Mundo. Ele terá 39 anos na próximo disputa.

Atualmente, Messi tem contrato com o Inter Miami até o fim do ano que vem. Além de evitar o tema "Copa do Mundo de 2026", o craque também evita dar um dada para sua aposentadoria.