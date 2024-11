Iván Martín desperdiçou chance incrível para o Girona na Liga dos Campeões - Reprodução / X

Publicado 27/11/2024 17:48 | Atualizado 27/11/2024 17:49

Áustria - O Sturm Graz, da Áustria, conquistou sua primeira vitória na Liga dos Campeões ao derrotar o Girona, da Espanha, por 1 a 0, nesta quarta-feira (27). Porém, um lance inacreditável marcou o duelo entre as equipes.

Ivan Martin do Girona acabou de fazer isso aí. pic.twitter.com/6Eai5MAYiU — arthur (@ahenrique77) November 27, 2024

Aos 22 minutos da primeira etapa, quando o placar ainda estava zerado, o clube espanhol teve a chance de abrir o marcador com Iván Martín. Após cruzamento sem sucesso do jogador para a área dos austríacos, Bryan Gil pegou a sobra, fez grande jogada pelo lado esquerdo e devolveu para o meio da confusão entre as pernas do goleiro Khydyakov.

A bola acabou sobrando para Martín que, sem marcação e com o gol aberto, mandou por cima do gol. Incrédulo com a oportunidade perdida, ele se ajoelhou e caiu no gramado, sendo apoiado e levantado logo em sequência por um companheiro de equipe.

Logo depois, no segundo tempo, o Sturm Graz abriu o placar com Mika Biereth e pontuou pela primeira vez na Liga dos Campeões. O triunfo colocou o clube em 29º na tabela da fase de liga do torneio continental, ficando à frente, inclusive, do Girona, que possui o mesmo número de pontos dos austríacos - três.