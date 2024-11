Rodri beija o troféu da Bola de Ouro - Franck Fife / AFP

Publicado 28/11/2024 14:09

Rio - O meia Rodri, do Manchester City, ainda se incomoda com a ausência do Real Madrid na cerimônia da Bola de Ouro. Em entrevista ao podcast "The Rest is Football", dos ex-jogadores Gary Lineker, Alan Shearer e Micah Richards, o jogador espanhol fez duras críticas ao clube merengue pela decisão.

"É uma decisão de indivíduos ou clubes decidir o que fazer. Não posso respeitar a decisão, não faria da mesma forma. No esporte e na vida, é importante vencer. Mas ainda mais importante é como perder. Eles não queriam estar lá. Eu quero estar com meu clube, família e pessoas que estavam lá", disse.

O Real Madrid boicotou a cerimônia da Bola de Ouro após descobrir que Rodri venceria Vini Jr na disputa pela Bola de Ouro. O brasileiro foi o grande nome da temporada 2023/24, sendo campeão espanhol e da Liga dos Campeões, onde fez o gol do título. Porém, o meia do Manchester City faturou o prêmio.