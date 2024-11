Novak Djokovic conquistou o Ouro Olímpico em Paris, e consequentemente todos os principais títulos do tênis - Jack Guez / AFP

Novak Djokovic conquistou o Ouro Olímpico em Paris, e consequentemente todos os principais títulos do tênisJack Guez / AFP

Publicado 28/11/2024 20:30

Argentina - Novak Djokovic, maior vencedor de títulos de Grand Slam na história do tênis, marcará presença no Monumental de Nuñez neste sábado (30) para assistir à final da Libertadores 2024 entre Botafogo e Atlético-MG. A notícia foi dada pelo jornal argentino "Olé".

O tenista sérvio chega à Argentina nesta sexta-feira (29) para participar de eventos antes de uma partida de exibição, marcada para domingo (1º), quando enfrentará o argentino Juan Martín Del Potro, ex-número 3 do ranking mundial e vencedor do US Open de 2009.

O confronto está agendado para domingo, às 16h30, no Estádio Mary Terán de Weiss, localizado no Parque Roca, na região metropolitana de Buenos Aires.