Tainá Hinckel venceu Silvana Lima que está fora competição David Castro

Publicado 28/11/2024 18:57

Rio - O I PRIO Dream Tour Rio/RJ, competição que representa a principal divisão da Confederação Brasileira de Surf, CBSurf, e está sendo realizado na praia de São Conrado, contou com uma quinta-feira de disputas emocionantes e que transformaram a contagem de pontos para as decisões dos campeões brasileiros.

Pela manhã, os homens deram continuidade às baterias que foram pausadas no meio da tarde da última quarta e várias disputas chamaram atenção do público. Na bateria de número 8, Douglas Silva levou a melhor no homem a homem, somando 10.43 pontos e eliminando o catarinense Heitor Alves. Com o resultado, Douglas segue na briga pelo título.

"Pra mim o objetivo mais importante era passar, estou bem e indo atrás do resultado com a cabeça boa e está fluindo. Comecei um ano difícil, mas tudo está melhorando. Agora vou acompanhar os resultados dos outros atletas e me adaptar as condições", diz Douglas.

Na sequência, o wildcard Rickson Falcão, de apenas 16 anos, tirou o santista Edgard Groggia da disputa pelo título após dar um show de surfe e sofrer interferência durante a disputa. O local de Saquarema finalizou a bateria com a somatória de 11.57.

"Não fui muito bem nas outras etapas da CBSurf, mas estou feliz em retornar surfando bem e botando a cara. Vencer por interferência não é o que queremos pra uma bateria, mas independente disso fui lá e fiz o meu trabalho. Quero parabenizar o Ed por tudo que fez esse ano, respeito máximo. Uma das minhas maiores missões era passar ele, agora vamos bateria por bateria, porque tem mais onda do que parece", diz Rickson.

Representante de Ubatuba, Wesley Leite, que após a eliminação de Edgard Groggia também entrou na briga pelo título, venceu a última bateria masculina do dia contra Jonathan Santos, do Rio Grande do Norte. O pernambucano Luan Ferreyra é mais um candidato ao título de campeão dependendo dos próximos resultados.

Definindo as quartas de final feminina, as surfistas entraram na água no período da tarde. Já na bateria de número 4, a emoção ficou ainda maior, quando a atual campeã brasileira Tainá Hinckel, com a somatória de 13.17, venceu a hexacampeã brasileira Silvana Lima, que está fora da briga pelo título da etapa e do Circuito.

“Estou muito feliz em ter avançado aqui no Rio de Janeiro, as ondas estão muito difíceis, mas deu pra achar e avançar para as quartas de final. Soltei o meu surfe e é isso que espero para as próximas baterias, porque brigar pela etapa é sempre muito bom e é meu último evento do ano, quero realmente fazer o meu melhor. Não estou na disputa do título esse ano, mas de alguma forma estou defendendo a minha posição”, conta Tainá Hinckel.

Após as eliminações de Silvana Lima e Juliana dos Santos, a catarinense Laura Raupp precisa vencer a etapa para levar o título de campeã brasileira. Nesta quinta, ela eliminou a wildcard Maria Eduarda na bateria de número 5, com a somatória de 9.83. “A Maria estava surfando superbem e eu sabia do potencial dela, então não podia dar mole. Vim instigada para a água, apesar das ondas estarem pequenas, mas queria muito competir. Acabei de ver a Silvana sendo eliminada e a Juju foi ontem de manhã, então agora só depende de mim e o resultado está mais aberto. Vamos ver o que me aguarda, porque quero mostrar meu surfe. Estou feliz em estar em São Conrado no Dream Tour que é um evento irado”, diz Laura.