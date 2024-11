Diogo Dalot é lateral-direito da seleção portuguesa e do Manchester United - FOTO: JUNG Yeon-je / AFP

Publicado 28/11/2024 17:34

Um torcedor ilustre declarou que quer que o Botafogo vença a final da Libertadores, que acontece neste sábado (30), contra o Atlético-MG. Trata-se do lateral-direito Diogo Dalot, titular do Manchester United, que estará apoiando o Alvinegro para ver dois ex-companheiros de equipe conquistarem a glória eterna.

Em entrevista à ESPN, o português contou sobre a amizade que cultivou com os jogadores brasileiros, Alex Telles e Tiquinho Soares, quando atuaram juntos no Porto, de Portugal. Mais tarde, Telles ainda reencontrou Dalot no United, entre 2020 e 2022, e o camisa 9 do Botafogo marcou o lateral-direito por sua personalidade e positividade.



"Eu tenho vários grandes momentos com o Alex no Porto. O Alex também depois foi meu companheiro de novo aqui no Manchester, mas o Tiquinho vai ficar para sempre marcado para mim. A sua personalidade, a maneira como ele, todos os dias, entrava no nosso vestiário com um sorriso, pronto para te deixar bem disposto, para te deixar positivo...", recordou.



"Fora as qualidades futebolísticas, que isso eu acho que é inegável e que toda gente consegue reconhecer. Mas a capacidade que ele tinha de te poder animar, de poder dar uma boa palavra, de poder ter essa positividade, e eu era bastante jovem, e ele sempre me recebia muito bem, sempre queria que eu ficasse tranquilo dentro do vestiário", elogiou Dalot.

Dalot ainda relembrou as jogatinas de PlayStation contra Alex e Tiquinho, quando ele tinha 19 anos e estava na sua primeira temporada como jogador profissional no Porto.

"Costumávamos jogar muitos jogos de PlayStation. Lembro que jogávamos um jogo que era por equipes, e eu lembro que jogávamos muitas vezes juntos. Por isso foi, sem dúvida, dois jogadores que marcaram o meu início de carreira e que eu irei recordar para sempre. Por isso, desejo o melhor para eles (na final da Libertadores), espero que saiam contentes", afirmou, reforçando sua torcida pelo Botafogo.



Por fim, declarou que gostaria que o time carioca vencesse a Libertadores, por causa de sua ligação com os ex-companheiros brasileiros.

"Ah, (Botafogo) tem que ser (campeão da Libertadores). Tenho mais ligação a eles", declarou.



Após vencer o Palmeiras, na última terça-feira(26), em jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta a campo neste sábado(30), às 17h, contra o Atlético-MG, pela final da Libertadores, no Estádio Monumental, em Buenos Aires .