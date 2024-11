Lorena foi o grande nome da seleção brasileira feminina na conquista da prata em Paris-2024 - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 28/11/2024 16:31

Comitê Olímpico do Brasil (COB) começou a divulgar nesta quinta-feira (28) os vencedores dos melhores do ano por modalidade do Prêmio Brasil Olímpico. Entre os já anunciados estão a ponteira Gabi, grande protagonista do vôlei no ciclo olímpico encerrado em Paris-2024, e a goleira Lorena, a melhor jogadora da seleção na conquista da prata na Olimpíada.

Até domingo também serão conhecidos os demais vencedores por modalidades e os finalistas do Melhor do Ano - Troféu Rei Pelé e do Atleta da Torcida. A cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico acontece no dia 11 de dezembro, no Rio de Janeiro.



O processo para a escolha dos indicados como melhores das modalidades envolveu um colégio eleitoral formado por dirigentes, a Comissão de Atletas do COB, ex-atletas e personalidades do esporte.



Gabi ganhou o prêmio no vôlei pela terceira vez. A ponteira da seleção feminina foi a terceira maior pontuadora nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e ajudou o Brasil a ganhar a medalha de bronze.



No futebol, foi a segunda vez seguida que o prêmio é entregue a uma mulher. No ano passado, a atacante Kerolin Ferraz foi a vencedora. Como a melhor em campo em duas partidas de mata-mata na campanha que levou o Brasil até a medalha de prata em Paris, Lorena foi o destaque da seleção feminina.



Aos 41 anos, Marcelinho Huertas foi o escolhido como melhor do ano no basquete, após ser decisivo no Pré-Olímpico e jogar sua terceira Olimpíada.



No handebol, a vencedora também é uma estrela internacional: Bruna de Paula, líder da seleção que disputou os Jogos de Paris e que fatura o tetra consecutivo no Prêmio Brasil Olímpico. Também olímpica, a maranhense Thalia Costa é a vencedora no rugby sevens, que desde 2015 tem vencedoras inéditas e mulheres.



No polo aquático, o prêmio vai para Gabriel Sojo, do Sesi Ribeirão, enquanto no hóquei sobre a grama, o eleito foi Lucas Varela, da seleção sub-21 e do Rio Hockey. A melhor no basquete 3x3 foi Luana Batista de Souza, que jogou a LBF pelo Sampaio Basquete.