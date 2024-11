Pedro Caixinha em treino do Bragantino - Ari Ferreira / Bragantino

Pedro Caixinha em treino do BragantinoAri Ferreira / Bragantino

Publicado 28/11/2024 15:45

Rio - Em busca de um treinador para 2025, o Vasco avalia dois nomes nascidos em Portugal: Luís Castro, ex-treinador do Botafogo, e Pedro Caixinha, que trabalhou por quase dois anos no Bragantino. Além de valores diferentes, os dois comandantes vivem situações diferentes em relação ao seu futuro.

De acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, Pedro Caixinha já teria deixado claro que o seu desejo é seguir trabalhando no futebol brasileiro. Após passagem de quase dois anos pelo Bragantino, o português não tem como planos atuar em outro local.

Já Luís Castro, que recebeu consulta do Santos e também de outros clubes, ainda não decidiu o seu rumo em 2025. O português trabalhou no Al-Nassr, da Arábia Saudita, por mais de um ano, e ainda não sabe se irá voltar ao Brasil, onde comandou o Botafogo em 2022 e 2023. O seu futuro será decidido somente no mês que vem.

O "Plano A" do Vasco é Luís Castro, apesar dos valores que o treinador deseja serem considerados altos. O nome do treinador agrada bastante Pedrinho e outros dirigentes do clube carioca.