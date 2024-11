Messi deixou o Barcelona em 2021 por problemas econômicos que forçaram a diretoria a abrir espaço na folha salarial - AFP

Messi deixou o Barcelona em 2021 por problemas econômicos que forçaram a diretoria a abrir espaço na folha salarialAFP

Publicado 28/11/2024 16:39

Astro do futebol mundial, Lionel Messi admitiu que sente falta dos tempos de Barcelona. O argentino deixou o clube catalão há três anos e, agora, veste as cores do Inter Miami e desfila seu futebol nos Estados Unidos.