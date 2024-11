Cabeça de porco foi atirada no gramado durante clássico com o Palmeiras no início deste mês, na Neo Química Arena - Reprodução / Internet

Publicado 28/11/2024 18:08 | Atualizado 28/11/2024 18:12

São Paulo - Em julgamento da 4ª Comissão Disciplinar, o Corinthians foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelo arremesso de uma cabeça de porco no gramado da Neo Química Arena durante clássico com o Palmeiras , no início deste mês.

O Timão terá de pagar multa de R$ 60 mil, mas não perderá mando de campo - clube corria risco de receber uma punição mais grave pelo episódio, mas se livrou. O Timão terá de pagar multa de R$ 60 mil, mas não perderá mando de campo - clube corria risco de receber uma punição mais grave pelo episódio, mas se livrou.

A identificação do torcedor que comprou a cabeça do animal e o fato de ter sido julgado pela Comissão de Ética do Corinthians (já que é sócio do clube), ajudaram para que não recebessem uma pena mais dura.

Além disso, o clube precisará pagar R$ 35 mil por causa de uma faixa em protesto contra a Confederação Brasileira de Futebol, com a seguinte inscrição: "CBF = Corrupção Brasileira de Futebol".