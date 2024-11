Jhon Arias em treino do Fluminense - Lucas Merçon

Publicado 28/11/2024 19:23

Rio - A passagem do meia-atacante John Arias pelo Fluminense parece estar perto do fim. De acordo com informações do site turco "Aslan Portal", o Tricolor teria um "princípio de acordo" com o Galatasaray para negociar o colombiano em janeiro de 2025.

A imprensa do país vem noticiando seguidamente a situação envolvendo Jhon Arias. Alguns veículos já cravaram há algumas semanas que o colombiano já tinha topado atuar no clube turco e Felipe Melo, inclusive, teria elogiado o Galatasaray, seu ex-clube.

O desejo da equipe por Arias é antigo, inclusive, o meia-atacante se irritou com o Fluminense por não tê-lo liberado para atuar na Turquia já na janela de transferências do meio do ano. Com isso, a tendência é por um acerto.

O Fluminense tem apenas 50% dos direitos de Árias, o restante é do Patriotas, da Colômbia. O meia-atacante chegou ao clube carioca em 2021 e se tornou ídolo. O colombiano conquistou uma Libertadores, uma Recopa e dois títulos do Carioca.