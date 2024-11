Ángel Romero tem futuro indefinido no Corinthians - Divulgação / Corinthians

Publicado 27/11/2024 14:00 | Atualizado 28/11/2024 13:20

Rio - A temporada de 2024 ainda não acabou, mas o Fluminense já busca de alguma maneira iniciar o planejamento para o ano que vem. De acordo com informações do portal "UOL", o treinador Mano Menezes indicou e o clube carioca já fez um contato com os representantes do atacante Ángel Romero, do Corinthians.

Os dois trabalharam no clube paulista e Mano gosta bastante do futebol do paraguaio. A situação de Romero no clube paulista ainda está indefinida, apesar das partes estarem negociando uma renovação do contrato que se encerra em dezembro.

Romero pediu dois anos de contrato ao Corinthians e a negociação não avançou. Porém, o vínculo atual permite que o paraguaio exerça uma clausula de renovação automática de um ano por ter atuado por mais de 45 minutos em 60% dos jogos do Alvinegro na temporada. Com isso, a permanência irá depender do jogador.

De qualquer maneira, apesar da indicação, a própria continuidade de Mano Menezes no Fluminense em 2025 ainda é incerta. O contrato do treinador se encerra em dezembro e a permanência na Série A será fundamental para o planejamento tricolor para a próxima temporada.