Douglas Luiz pode voltar a atuar na InglaterraDivulgação / Juventus

Rio - O meia Douglas Luiz, de 26 anos, chegou recentemente a Juventus, mas pode voltar em breve para o futebol inglês. De acordo com o jornal italiano "Gazzetta dello Sport", o jogador está sendo disputado pelos dois maiores clubes de Manchester: o City e o United.

A publicação afirma que além do brasileiro, outro jogador da Juventus também interessa aos dois clubes. Trata-se do também meia Nicolò Fagioli, de 23 anos. A publicação afirma que a Velha Senhora admite negociar tanto o italiano quanto Douglas Luiz no ano que vem.

Douglas Luiz foi contratado pela Juventus na última janela de transferências após disputar cinco temporadas pelo Aston Villa. A Velha Senhora desembolsou cerca de 28 milhões de euros (R$ 168 milhões na cotação da época) pelo brasileiro.

Cria do Vasco, o meia já defendeu o Manchester City. Ele foi comprado pelo clube de Guardiola diretamente junto ao Cruz-Maltino em 2017, porém, não teve espaço. Antes de defender o Aston Villa, Douglas Luiz passou pelo Girona. Ele já recebeu oportunidades com Dorival Júnior na seleção brasileira.