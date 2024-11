Marcelo deixou o Fluminense recentemente - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 28/11/2024 21:20

Rio - O integrante de uma das chapas para a presidência do Nacional, Flavio Perchman, tem como sonho de consumo para 2025 a contratação de Marcelo. O lateral-esquerdo deixou o Fluminense no começo do mês e ainda não definiu se irá continuar jogando ou se vai encerrar sua carreira como profissional.

"Tenho um jogador que tem 5% de chances de vir, é uma utopia. Me respondeu e disse que está tirando um tempo para ver o que faz da vida. (…) Marcelo não virá por dinheiro, e também estou atrás de um jogador importante que está no Brasil", afirmou ao programa "Pasión Tricolor".

Além do astro e ídolo do Fluminense e Real Madrid, Flavio também tem outro atleta em mente, que fez parte do elenco do Tricolor: David Terans.

"Essa (contratação) é difícil, mas não a descarto. O Peñarol já fez um trabalho importante durante muitos anos. Seria lindo (contratar Terans), mas por enquanto não quero firmar um compromisso", contou.