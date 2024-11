Pedro Certezas (de boina e camisa alvinegra), viajou para acompanhar o Botafogo - Divulgação

Publicado 29/11/2024 07:00

Argentina - Torcedor apaixonado pelo Botafogo, o jornalista Pedro Certezas viajou para Buenos Aires de uma maneira inusitada, com muita diversão e aventura ao lado dos amigos. O influenciador embarcou em um motorhome para acompanhar a grande final da Libertadores contra o Atlético-MG, neste sábado (30), no Monumental dê Núñez.



A viagem teve início no 24 (domingo). Pedro Certezas desembarcou na capital da Argentina dois dias depois. Em entrevista ao O DIA, o influenciador comentou sobre a experiência.

"Sabe aquelas paradas que todo mundo sonha em fazer, mas como se fosse um sonho distante? Tipo assim, um dia eu ganho a loteria, eu vou largar tudo. Essa viagem de motorhome para ver o meu time na final da Libertadores era algo tipo isso. Um sonho que eu falava, como se fosse algo muito distante. E aí, quando aconteceu, parece que não é vida real até acontecer", disse Pedro.

Pedro Certezas (de azul) é jornalista, influenciador e torcedor ilustre do Botafogo Divulgação



O trajeto ao lado dos amigos, além de divertido, foi muito emocionante para o influenciador. Apesar da longa distância, uma experiência incrível para acompanhar a primeira final do Gloriosos na competição.

"Nunca vivi nada parecido. Eu estava até falando com os moleques, cara. Quando a gente estava, durante o motorhome lá, a gente olhava uma paisagem bizarra, falava coisas da nossa vida, da nossa paixão com o Botafogo, com o futebol. Chorava, né? A gente chorou durante alguns momentos da viagem. Foi muito emocionante. Então, o fato de ser inusitado melhorou ainda mais, né? Porque se fosse planejado assim, não seria tão mágico, né? Acho que como teve esse fator surpresa, foi melhor ainda", contou.



Na terça-feira (26), o Alvinegro foi a campo pelo Campeonato Brasileiro e atropelou o Palmeiras fora de casa, assumindo novamente a liderança e abrindo três pontos de vantagem. Em Buenos Aires, torcedores se concentraram em Puerto Madero e vibraram com o grande resultado. A sensação foi incrível, de acordo com Certezas, que também projetou a decisão de sábado.

"Um grande Rio de Janeiro em Buenos Aires. Foi um negócio avassalador. Eu já estava vivendo esse momento, a Libertadores, ainda teve essa cereja no bolo. Tomara que seja um bolo bem grande com a Libertadores, né? Mas foi inacreditável. Inacreditável. E aparece uma coisa que não vai parando de melhorar, né? Já tem o motorhome, aí a gente chega no segundo dia e tem um jogo que eu estava muito nervoso, que vem de um empate meio modorrento (contra o Vitória, em 1 a 1). Quando acontece isso, irmão? Sério, eu me senti dentro do estádio ali", comentou, empolgado.

Quanto às expectativas para a grande final, nada além de um grande sonho. Para Pedro Certezas, este é o maior de sua vida, extrapolando campo profissional - que já é de muito sucesso. A ansiedade tomou conta do jornalista.

"Eu só quero ser campeão. Quando me perguntavam, na minha vida inteira 'Pedro, qual é o seu maior sonho?' Ter um programa sei lá onde?' Eu falo: 'Não, irmão. Não tenho sonho profissional, meu sonho é ser campeão da Libertadores.' Isso com meu time na Série B (risos). Então, assim, esse é o meu maior sonho, envolvendo profissão e tudo que eu já sonhei na vida."