Júnior Santos, atacante do Botafogo, é um dos destaques da temporada alvinegraVitor Silva / Botafogo

Publicado 29/11/2024 07:00

Rio - Júnior Santos foi fundamental para a histórica campanha do Botafogo na Libertadores. Artilheiro da edição com nove gols, o atacante teve papel essencial no conturbado início de temporada. Após a derrocada no Brasileirão do ano passado, o Glorioso se classificou apenas para as fases preliminares e precisou superar a pressão e desconfiança para chegar à fase de grupos.

O camisa 11 entrou em ação nas fases preliminares e caiu nas graças da torcida. No melhor momento de sua carreira, brilhou nos quatro jogos disputados pela competição entre fevereiro e março. Ao todo, marcou oito gols nos duelos contra Aurora, da Bolívia, e Bragantino, e foi o principal responsável por recolocar o Botafogo na fase de grupos, o que não acontecia desde 2017.

Naquela altura, em um momento em que os torcedores ainda estavam machucados pelos acontecimentos catastróficos do ano anterior, Júnior Santos iniciou o processo de reconstrução da confiança. O jogador foi contratado em agosto de 2022 por empréstimo até o fim do ano e foi titular nos primeiros meses sob o comando de Luís Castro. Mesmo assim, não foi contratado em definitivo no fim do ano.

A história de Júnior Santos com o Botafogo ainda estava longe do fim. Três meses depois, uma reviravolta. Em março de 2023, o jogador retorna a pedido do treinador português. Desde então, viveu momentos de altos e baixos, mas conseguiu conquistar o coração da torcida alvinegra e foi apelidado de "jacaré", se firmando no elenco e se tornando um dos protagonistas na jornada da tão sonhada Glória Eterna.

Desfalque nas quartas e semis por lesão

O bom momento de Júnior Santos foi interrompido em julho. O camisa 11 sofreu fratura na tíbia na partida contra o Internacional, pelo Brasileirão, e ficou de fora das quartas de final e semifinal da Libertadores. Na época, ele era o artilheiro do Botafogo com 18 gols e cinco assistências em 41 jogos.

Após ficar mais de dois meses sem jogar, Júnior Santos voltou aos gramados na partida contra o Grêmio, em Brasília, em setembro. Ele entrou na reta final do segundo tempo, fez a jogada do gol anulado do zagueiro Bastos e ainda deu uma finalização certa defendida pelo goleiro Marchesín.

O retorno de Júnior Santos trouxe mais força para o elenco alvinegro na reta final, que foi reforçado no meio do ano com contratações como Thiago Almada e Igor Jesus. Porém, o camisa 11 voltou a ficar afastado dos gramados por conta de uma inflamação na região da tíbia lesionada.

Retorno aos gramados e esperança na final

Júnior Santos perdeu as quartas de final e semifinal, mas viu os companheiros conduzirem o Botafogo à final da Libertadores. Recuperado da inflamação, o jogador tem sido utilizado por Artur Jorge durante o segundo tempo das partidas, mas ainda não conseguiu recuperar a titularidade.

O camisa 11 voltou a marcar na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, no dia 5 de novembro. Ele também entrou em campo nos empates com Cuiabá, Atlético-MG e Vitória, além da vitória sobre o Palmeiras por 3 a 1, na última terça-feira (26), no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Brasileirão.

Júnior Santos ainda busca o melhor ritmo de jogo, mas é uma das esperanças do Botafogo para a final. O artilheiro do time é um reserva de luxo e pode dar mais força para os alvinegros na decisão contra o Atlético-MG, no sábado (30), às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, na Argentina.

*Reportagem com participação do estagiário Theo Faria, sob supervisão de Rodrigo Souza