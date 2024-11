Artur Jorge deu a última coletiva antes da final da Libertadores - Leonardo Bessa / Agência O Dia

Artur Jorge deu a última coletiva antes da final da LibertadoresLeonardo Bessa / Agência O Dia

Publicado 29/11/2024 15:31 | Atualizado 29/11/2024 16:41

Buenos Aires - Técnico do Botafogo , Artur Jorge colocou a final da Libertadores deste sábado (30), às 17h (de Brasília), contra o Atlético-MG, como o jogo mais importante de sua carreira. O português também destacou a responsabilidade da equipe alvinegra no duelo, mas enfatizou a "satisfação de aproveitar o momento".

"Arrisco mesmo a dizer que este será o jogo mais importante da minha carreira. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. Me traz a responsabilidade, mas acima de tudo a satisfação de podermos aproveitar o momento. Não quer dizer que não sabemos da responsabilidade que temos. Temos muita responsabilidade. Carregamos muita gente em cima de nós, temos os sonhos de muita gente atrás de nós, mas temos essa capacidade também de saber que a responsabilidade não nos tira o gosto de viver esse momento", disse Artur Jorge.

"Eu tenho também essa obrigação para com o clube de demonstrar o quão grato eu estou com a oportunidade de liderar esse projeto. Grato por poder ter tido a torcida do meu lado de uma forma muito positiva. Eu tenha também uma determinação e um desejo muito grande de poder fazer parte desta história carregada de ambição e de esperança para que possamos conseguir chegar a um grande título" completou.

O treinador também ressaltou a confiança que tem em seu elenco para conseguir derrotar o Galo, porém, salientou a dificuldade que terá durante a partida. Além disso, para diminuir o nervosismo, ele deixou um recado para o torcedor botafoguense.



"Se eu falar diretamente com o torcedor, diria: confiem e acreditem. Sabemos que temos pela frente um adversario difícil e teremos uma tarefa árdua para conseguir vencer e ultrapassar esse rival. Eu acredito nos meus jogadores e aquilo que eu confio neles próprios. Iremos lutar por este troféu até o último segundo, até a última gota de suor. Esta equipe nunca falhou comigo e com nenhum botafoguense. Vamos lutar com todas as forças para vencer esse rival e conquistar o título", finalizou.

Veja outras respostas de Artur Jorge

Diferença no contexto dos jogos contra o Atlético-MG



"Todo o contexto faz diferença. Já tivemos a oportunidade de disputar outras finais, mas sabemos que o contexto é todo diferente. Aquilo que é favoritismo reduz, faz com que o resultado final seja muitas vezes decidido pelo detalhe. O contexto, portanto, será sempre muito diferente daquilo que nós tivemos".

Possibilidade de jogar o Mundial de Clubes

"De fato nós estamos falando de uma competição da elite do futebol mundial. Queremos vencer o troféu, que é o nosso objetivo principal, porém, não jogaremos a final para estarmos presentes no Mundial de Clubes. Nós queremos vencer a Libertadores para podermos acrescentar valor à história e ao museu do Botafogo. Disputar o Intercontinental, no final do ano, e o Mundial é uma consequência".

Ano do Botafogo

"O que nós fomos fazer não poderá nunca ficar no meio do caminho. Nesta altura que estamos próximos do fim com as coisas tão dependentes na nossa mão, nós temos que continuar com o mesmo comportamento nos últimos jogos da temporada. Sabemos que o desgaste é longo, mas também sabemos que a equipe tem sido capaz de suportar a exigência de uma temporada destas. Foi capaz sempre de ter a capacidade de ser muito consistente, de ter uma ideia muito própria e muito igual na forma de jogar e de como se comportou frente a qualquer adversário. É um mérito que os jogadores têm de ter, a forma como se dispuseram a disputar e enfrentar cada rival em cada uma das competições, olhando sempre de frente e cara a cara para o adversário".

Torcida do Botafogo presente em Buenos Aires

Nós temos tido uma torcida extraordinária durante a temporada. Tem sido de um apoio e uma paciência em alguns momentos, mas de nervosismo e ansiedade em outros. Sempre presentes, seja no Rio de Janeiro, seja fora, sempre tivemos uma grande massa a nossa volta e isso traz uma grande energia. Sinto muita motivação de poder agradar aqueles que fazem sacrifícios enormes para estar conosco. Hoje chegou gente de Portugal aqui em Buenos Aires. São esses gestos que nos marcam".