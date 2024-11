Onde assistir à final da Libertadores? Veja opções pelo Rio para a torcida do Botafogo

Rio - Buenos Aires está tomada por torcedores do Botafogo que irão assistir à final da Libertadores, que acontece neste sábado (30), às 17h (de Brasília), contra o Atlético-MG. Porém, nem todos conseguirão presenciar a decisão no Monumental de Nuñez.



Com o Niltão Fan Fest e o Embrazado, eventos promovidos pelo Botafogo, praticamente esgotados, O DIA separou lugares no Rio de Janeiro e em Niterói para a torcida alvinegra assistir ao duelo que pode entrar para a história do clube carioca. Confira na galeria acima!

Reportagem dos estagiários Gabriel Rocha e Lucas Dantas, sob supervisão de Lucas Felbinger.

