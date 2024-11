O apresentador Marcelo Cosme e médico Frankel Brandão se casam no Rio - Reprodução/Instagram

Publicado 29/11/2024 15:45 | Atualizado 29/11/2024 15:46

Rio - O apresentador da Globonews Marcelo Cosme, 45 anos, se casou com o médico cardiologista Frankel Brandão, nesta sexta-feira (29), no Rio. A união reuniu familiares e amigos do casal, que teve entre as madrinhas, as jornalistas Leilane Neubarth e Luiza Zveiter. Dona Dea Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, também participou da celebração no civil.

"O dia do sim! Somos marido, cúmplices, amigos e um do outro e para o resto da vida!", escreveu Marcelo no Instagram.

Os noivos receberam mensagens de felicitações de muitos seguidores e amigos. "Que o amor e a coragem de vocês siga inspirando e libertando todas as pessoas que merecem e desejam amar. Amo muito vocês!", disse a mãe de Paulo Gustavo.

"Toda felicidade desse mundo a vocês, afilhados queridos! Foi lindo demais!", comentou Leilane.

"Parabéns!!! E sob os auspícios de Júpiter, muito bem! Vai continuar lindo!", escreveu Elizabeth Savala.

"Que belo casal, dá gosto ver. Beijos", disse Nelson Motta. "Sempre unidos e felizes! E viva o amor!", celebrou Silvia Poppovic.