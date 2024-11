Sabrina Sato e Zoe - Reprodução Instagram

Publicado 29/11/2024 11:57

Rio - Sabrina Sato homenageou a filha Zoe, que completa seis anos, nesta sexta-feira (29), através do Instagram. A apresentadora publicou um vídeo emocionante relembrando uma série de momentos ao lado da primogênita, fruto de sua antiga relação com o ator Duda Nagle.

"Dia 29 de novembro é o dia da menina que transformou a minha vida para sempre. Meu grande amor, que demorou tanto para chegar (30 horas de parto, 2 anos de gestação, como dizia Padre Fábio), e toda a espera se tornou pequena perto da alegria, do amor e dos sentimentos mais profundos que você me fez sentir com a sua chegada e com a sua vida", escreveu.

Sato relatou que aprende muitas coisas com a pequena. "São 6 anos em que eu aprendo com você, minha filha. Você me ensinou a ser mulher e também a ser bem menina para a gente brincar bastante. Me ensinou a dizer "não" para muitas coisas, para poder dizer "sim" para você. Me ensinou a olhar para todas as mães, mulheres e crianças com um olhar de carinho, acolhimento e sem julgamentos. Me ensinou a desenhar melhor, a cozinhar (e diz que o meu macarrão é o melhor do mundo), e até tenta me ensinar inglês".

Atriz também não poupou elogios à Zoe. "Você é um pedaço de mim melhorado (a evolução do Pokémon). Você é você: linda, doce, engraçada, brava, não esconde o que sente, fala o que quer, ama os animais, sorvete, estrelas, a Bahia, piscina, praia, rezar antes de dormir com a mamãe, cozinhar, lavar a louça, andar de skate… Ama a vida, e eu te amo mais que tudo. Zoe, que você realize todos os seus sonhos. Que Deus te proteja sempre, minha filha. Estamos juntas eternamente", finalizou.

Amigos famosos da artista comentaram a postagem. "Vocês duas melhoram o mundo, trazem cor e trazem Luz. Que sorte eu tenho. Amo vocês", disse o ator Nicolas Prattes, atual namorado de Sabrina. "Viva Zoe e pela família linda que você construiu! Felicidades", afirmou a apresentadora Angelica. "Parabéns! E parabéns pra essa mãezona que é você", declarou a humorista Tata Werneck.