Diogo Melim pede namorada, Nanda Caroll, em casamento durante viagem ao JapãoReprodução / Instagram

Publicado 29/11/2024 15:29

Rio - O cantor Diogo Melim surpreendeu os fãs ao compartilhar, nesta sexta-feira (29), um momento especial da vida pessoal. Durante uma viagem ao Japão, ele pediu a influenciadora Nanda Caroll, namorada dele há quatro anos, em casamento.



O pedido, registrado em vídeo e publicado nas redes sociais, aconteceu à beira de um lago, com pétalas de flores espalhadas pelo chão. Usando roupas combinadas em rosa-claro, Diogo emocionou a amada com uma declaração tocante antes de se ajoelhar e fazer o tão aguardado pedido.



"Você mudou minha vida e me mudou pra melhor. Eu amo sua voz e também te amo no silêncio, sem dizer uma palavra", declarou o cantor. O momento culminou em um "sim" cheio de emoção, seguido por beijos e carinhos.



Nanda também expressou felicidade: "Mal posso esperar para escrever essa nova história ao seu lado", escreveu nas redes sociais



Além do vídeo, Diogo escreveu uma legenda apaixonada, definindo o dia como "o mais feliz do ano". "Obrigado por confiar e principalmente por acreditar em mim. Você literalmente mudou a minha vida e me mudou pra melhor. Sou uma pessoa curada porque você abraçou as minhas imperfeições", completou.



O casal, que chegou ao Japão na quinta-feira (28), está explorando pontos turísticos de Tóquio e aproveitando a atmosfera única do país asiático para celebrar essa nova etapa da relação.

