Publicado 29/11/2024 13:35

Rio - Paolla Oliveira, de 42 anos, mostrou a rotina de exercícios físicos que faz na academia e ao ar livre, nesta sexta-feira (29). A atriz publicou um vídeo, no Instagram, e contou ao seguidores que essa prática é uma das formas que faz para manter o corpo e a mente ativa.

"Estar em movimento me deixa viva. É a minha forma de me animar, cuidar de mim e manter o corpo e a mente ativos", escreveu.



Paolla ainda questionou se mais alguém se sente como ela. "Me exercitar, da maneira que for, me conecta de uma forma não óbvia comigo, porque, muitas vezes, primeiro me permito o exercício, o movimento, a aula de dança nova, e só depois experimento a sensação de disposição e prazer que isso traz. É igual na vida: às vezes, a gente precisa se permitir primeiro para ter boas e novas sensações! Mais alguém se sente assim?".

Internautas montaram na postagem da artista: "Que exemplo! Importante buscarmos atividades que gostamos também pois isso aumenta a aderência! E sempre bom lembrar que atividade física não é escolha e sim privilégio", disse um. "Uma rainha em seu preparo para o carnaval? Não, é pra vida", afirmou outro. "Encaminhando esse vídeo pros meus professores da academia: quero ficar assim de gostosa", comentou mais um fã.