Luciano Szafir em entrevista ao podcast ’Papagaio Falante’Reprodução de vídeo

Publicado 29/11/2024 10:21

Rio - Luciano Szafir, de 55 anos, recordou um "pequeno atrito" nos bastidores da novela "O Clone" (2001 - 2002), da TV Globo, em entrevista ao podcast "Papagaio Falante". Intérprete de Zein na trama, o ator contou que o público queria que o personagem dele terminasse o folhetim com Jade (Giovanna Antonelli), que era disputada por Lucas e o clone dele, Léo, vividos por Murilo Benício.

"Entrei no quarto mês da novela. Na primeira semana, teve uma enquete no (Domingão do) Faustão em que foi votado quem ia ficar com a Jade: os dois personagens do Murilo, o Dalton Vigh (Said Rachid) e eu. Deu 55%, 57% para ficar comigo, e os outros divididos entre os outros personagens", lembrou Szafir. "Começou um pequeno atrito ali. Não podia mudar a novela. A novela foi escrita para (a Jade) terminar com o personagem do Murilo Benício", comentou.

Luciano elogiou o personagem e falou sobre Zein ter caído nas graças dos telespectadores. "A Gloria (Perez, autora) escreveu um personagem sensacional. Era um cara cavalheiro, declamava poesias, entendia o lado da Jade e a ajudava mesmo estando apaixonado...Eu dançava, tinha aquele fetiche, as roupas eram maravilhosas. O cara entendia o universo feminino, apesar da vir da cultura machista. O personagem conquistou o público, e claro que isso causou atritos na novela. Tiveram que cortar muita coisa (…) Ficou um clima ruim".

Por fim, ele analisou. "Não era esperado que isso acontecesse com o personagem. Todo mundo tinha que torcer pro Murilo e Giovanna. Não ia mudar nunca. O amor dos dois era um amor lindo, só que o público acabou vendo de uma maneira diferente". Apesar da preferência do público por Zein, Jade terminou a novela com Lucas.