Jade Magalhães e Luan Santana se casam Reprodução/Instagram

Publicado 29/11/2024 10:15 | Atualizado 29/11/2024 10:54

Rio - Luan Santana e Jade Magalhães se casaram no civil nesta quinta-feira (28), em uma cerimônia íntima apenas com a presença de familiares na mansão do artista, em São Paulo. A assessoria de imprensa do cantor confirmou ao DIA que o casamento contou com a presença dos pais de Jade, que vieram do Mato Grosso, e os padrinhos Bruna, irmã de Luan, e Pedro, irmão da noiva.