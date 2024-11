Bruna Biancardi e Mavie tietam Neymar em campo: Fãs número 1 - Foto: Reprodução

Publicado 29/11/2024 13:03

Rio - Nesta sexta-feira (29), Bruna Biancardi, 30 anos, respondeu críticas nas redes sociais após afirmar que a filha Mavie, fruto da relação com Neymar, 32, foi uma criança planejada e desejada pelo casal.

"Chato é esse tipo de comentário, preguiça desse papo. Agora virou crime eu falar que minha filha foi planejada? Aceitem, isso não é pecado e eu sempre falei isso. Ela foi, mas, se não tivesse sido, seria amada da mesma maneira", escreveu.

Bruna ainda brincou fazendo um pedido: "Quando foi que eu escrevi que só é filho se for desejado? querem sempre arrumar confusão com tudo. Depois atualiza para mim a listinha do que eu posso e o que eu não posso fazer e falar. Porque cada hora é uma coisa nova".