Rio - Gisele Itiê abordou abertamente o tema da sexualidade durante a gravidez, expondo desafios e inseguranças enfrentados. Ao lado de Samara Felippo e Carolinie Figueiredo, a atriz destacou que, em muitos casos, as mulheres grávidas sofrem preconceitos e acabam se sentindo culpadas por manter o desejo sexual durante a gestação.

Durante uma conversa no podcast Exaustas, Gisele compartilhou que sua gravidez foi resultado de um reencontro com seu ex, Guilherme Winter, com quem teve o filho Pedro. Mesmo após tentarem reatar o relacionamento, a atriz enfrentou rejeição: "Ele sentiu muito nojo do meu corpo, ele falou isso, sentia nojo de algum cheiro que exalava", disse ela. Essa rejeição marcou o período, e a atriz revelou que, apesar de sua disposição, o ex-companheiro evitava intimidade.Apesar do afastamento do parceiro, Gisele encontrou novas maneiras de se reconectar com sua própria sexualidade. “Ele realmente não chegou perto de mim. Só que teve um outro que chegou perto”, contou. Nesse processo, ela fez descobertas importantes para sua vida sexual, revelando ter tido seu primeiro squirt (ejaculação feminina) durante a gravidez.Gisele também abordou o medo comum que muitos homens têm em manter relações sexuais com mulheres grávidas, discutindo mitos relacionados ao rompimento da bolsa amniótica. “Gente, só se o cara tiver um pinto com mais que 25 centímetros e um bisturi na ponta”, ironizou, apontando o exagero que envolve o tabu.A atriz incentivou casais a viverem a intimidade durante a gestação, defendendo que o desejo feminino nesse período é algo natural. “Ela querendo, por favor, faça o serviço”, disse em tom bem-humorado. Atualmente solteira, Gisele revelou se sentir frustrada por não ter uma vida sexual ativa: “Eu realmente me sinto muito culpada de não transar. Eu queria transar mais”.O relato de Gisele Itiê reflete desafios vividos por muitas mulheres e questiona os estigmas em torno da sexualidade na gravidez, incentivando conversas mais abertas e honestas sobre o tema.