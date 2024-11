Ana Hickmann e Edu Guedes fazem degustação de cardápio para casamento - Reprodução / Instagram

Publicado 01/11/2024 10:15

Rio - Preparativos a todo vapor! Ana Hickmann, de 43 anos, e Edu Guedes, de 50, compartilharam nos stories do Instagram, na noite desta quinta-feira (31), que participaram de um jantar degustação para escolher o cardápio do casamento, que ainda não tem data definida.



"Gente, a melhor parte de casar é fazer degustação. Estou amando", contou a apresentadora, aos risos. "Tem um doce que o Edu vem me prometendo há muito tempo e como a gente veio fazer degustação hoje, ele falou: 'pronto, a gente vai fazer agora porque o Julio pediu'", brincou Ana.

Eles foram ao buffet do chef Julio Perinetto. Carpaccio, salada de polvo, ceviche, massa ao molho vermelho e cheesecake de frutas vermelhas foram algumas das comidas que eles provaram.Além do cardápio, a apresentadora compartilhou, em setembro deste ano, a prova do vestido de noiva. Ela visitou o ateliê de uma estilista para acertar os detalhes do visual para o grande dia. No início do mês passado, ela tomou outra decisão importante: escolheu as joias que usará na cerimônia O casamento está sendo preparado com muita dedicação desde o noivado , celebrado em agosto. O evento ocorreu em uma fazenda no interior de São Paulo, e Ana também compartilhou esse momento nas redes sociais. "Nosso noivado foi perfeito, do jeito que sonhamos! Cada detalhe feito com muito carinho para comemorar junto das pessoas que mais amamos", declarou a apresentadora, que usou um elegante vestido branco na ocasião. Edu pediu Ana em casamento durante uma viagem dos dois em Portugal , em junho deste ano. O casal se conhece há mais de 20 anos. Eles assumiram o namoro em março de 2024. Os rumores de que os dois estavam juntos tiveram início após a apresentadora se divorciar do ex-marido, Alexandre Côrrea, no ano passado. Ana e Edu anunciaram que vão morar juntos e costumam compartilhar para os seguidores detalhes da reforma da futura casa, uma mansão enorme em estilo rústico