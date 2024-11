MC Livinho - Reprodução/Instagram

Publicado 01/11/2024 22:55

Rio - MC Livinho usou os Stories nesta sexta-feira (1º) para detalhar a experiência de ler um livro inteiro pela primeira vez. O cantor possui o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e por isso não consegue mais lembrar o título da obra literária que leu meses atrás.

"Gostaria de compartilhar com vocês essa gratificação que eu tive de terminar de ler um livro. Quem me conhece, meu público e meus fãs, sabe que eu tenho TDA com hiperatividade, então é muito difícil. Nesse meu período de vida, todas as vezes eu comecei um livro e nunca terminei", disse.