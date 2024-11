Justin e Hauley Bieber se fantasiam de ’Kim Possible’ no primeiro Halloween do filho - Reprodução / Instagram

Publicado 01/11/2024 18:44

Rio - Justin Bieber explodiu o fofurômetro ao compartilhar a fantasia escolhida para curtir o Halloween em família. Nesta sexta-feira (1º), o cantor canadense publicou uma sequência de fotos ao lado da mulher, Hailey Bieber, e do filho, Jack Blues, de dois meses.

No Instagram, Bieber mostrou que o desenho "Kim Possible" foi o tema da fantasia da família. Para deixar o look fiel aos personagens Kim e Ron, o casal apostou em calças jeans largas e camisas pretas de manga longa, além de cintos táticos. Hailey ainda usou uma peruca ruiva. No colo de Justin, Jack surgiu enroladinho em uma roupinha rosa claro, para representar a toupeira Rufus.

Nos comentário, os internautas se derreteram com as fotos e elogiaram a beleza da família. "Mano, eu estou vivendo um sonho", escreveu um perfil. "Se tem uma coisa que eu acho maravilhosa quando Deus faz é a união. É uma coisa linda de se ver: uma família se formando. Que coisa bela é o amor!", disse outro. "Gente, o tanto que essa mulher deve se acabar nesse homem", brincou um terceiro.