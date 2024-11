Sthefany Brito - Reprodução/Instagram

Sthefany BritoReprodução/Instagram

Publicado 01/11/2024 18:13

Rio - Sthefany Brito abriu o jogo sobre não ter recebido visitas até que o filho caçula completasse um mês de vida. A atriz, que deu à luz Vicenzo no dia 9 de setembro, comentou o assunto após questionamento na caixinha de perguntas aberta no Instagram.

fotogaleria

"Segurei o primeiro mês sem visita. Parte da família veio conhecê-lo em casa só depois da primeira quinzena de outubro. Nesse início, acho que todo cuidado é pouco. Fiquei zero preocupada de me acharem chata ou exagerada por não querer receber visita. Afinal, o que importa mesmo é a saúde do meu filho. Aos pouquinhos, vamos flexibilizando. Tudo tem seu tempo", explicou.