Parte do elenco se juntou na casa de Mario Teixeira, autor de No Rancho Fundo - reprodução instagram

Publicado 01/11/2024 21:10 | Atualizado 01/11/2024 21:18

Rio - Com o término das gravações de 'No Rancho Fundo' há algumas semanas, muitos atores já se despediram do set e seguiram com novos trabalhos. Ainda assim, o elenco e a equipe da novela se reuniram para assistir ao último capítulo nesta sexta-feira (01), divididos entre o Rio de Janeiro e São Paulo.