Mariah Carey se despede do Halloween e 'descongela' para NatalReprodução / Instagram

Publicado 01/11/2024 18:37

Rio - Mariah Carey, aos 55 anos, deu início oficial à temporada de festas com seu icônico vídeo de Natal, lançado no Instagram na madrugada desta sexta-feira (1º), despedindo-se do Halloween e celebrando a chegada do período natalino com seu emblemático "It's time!" (traduzindo: 'está na hora') em notas agudas.

A produção do vídeo deste ano impressionou internautas, fantasiada de Morticia Addams, Mariah dança em um castelo sombrio com um parceiro. A cena, filmada em preto e branco, ganha cores quando um armário se abre, revelando um calendário, um relógio e uma fantasia de Mamãe Noel.



Em seguida, Mariah aparece vestida com o traje natalino, conduzindo um trenó com renas. O parceiro se transforma em um boneco de neve, e o ambiente sombrio do castelo se transforma em um cenário coberto de neve. Com a mudança, surge a clássica "All I Want For Christmas Is You".

