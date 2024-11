Ana Maria Braga mostra os bastidores de gravação do Mais Você no Havaí - Reprodução / Instagram

Publicado 01/11/2024 17:00 | Atualizado 01/11/2024 17:01

Rio - Nesta sexta-feira (1°), Ana Maria Braga mostrou aos seguidores os bastidores das gravações do “Mais Você” no Havaí, Estados Unidos. A apresentadora e sua equipe viajaram até a ilha para produzir reportagens especiais para o programa.

"A felicidade de ter a oportunidade de me conectar com outras histórias e culturas e poder comunicá-las. Que o trabalho dignifique sempre", escreveu a Ana Maria na legenda da publicaçãoA apresentadora chegou no país na semana passada e desde então vem compartilhando a experiência com os fãs nas redes sociais.