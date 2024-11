Andressa e Nasser em clique com a filha Sarah - Reprodução/instagram

Publicado 01/11/2024 16:50

Rio - Andressa Ganacin encantou os internautas ao divulgar nesta sexta-feira (1º) alguns registros do primeiro ensaio fotográfico da filha Sarah, de um mês. A menina é fruto do casamento da influenciadora com Nasser Rodrigues. Os dois se conheceram durante participação no "Big Brother Brasil 13".

fotogaleria "Papais babões mesmo…Como não amar? Eu não estava preparada pra esse primeiro ensaio que a Sarah fez", escreveu na legenda.

Nos comentários, os seguidores não aguentaram a fofura das imagens. "Parece uma bonequinha. Já amo cada detalhezinho dela", afirmou uma internauta. "Que princesa", disse outra. "Que fofinha! Que Deus continue abençoando essa família linda", falou uma terceira.