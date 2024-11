Letícia Santiago - Reprodução do Instagram

Letícia SantiagoReprodução do Instagram

Publicado 01/11/2024 16:50

Rio – Ex-BBB Letícia Santiago recebeu alta após 13 dias internada, depois de passar por uma cirurgia devido ao diagnóstico de osteomielite, uma infecção nos ossos que causa fortes dores. A influenciadora publicou um relato, nesta sexta-feira (1°), no Instagram, e recebeu apoio de seguidores.

"Quase 15 dias. Meu aniversário internada. De repente, uma ida “por precaução” ao hospital me salva de ter um quadro possivelmente irreversível. Quando começo a refletir, percebo que as coisas fazem tanto sentido, como se Deus, em sua sabedoria difícil de traduzir, falasse comigo: Filha, para um pouco, respira, deixa eu cuidar de você", declarou.



"Os últimos dias passei por um turbilhão, mas ninguém imagina que, no secreto do quarto 1730 da Rede Mater Dei, Ele esteve presente dia após dia, me fazendo ter uma experiência nunca vivida. Pessoas queridas, profissionais que estiveram comigo, cada um que ali entrou teve um propósito e me ensinou algo. É claro, eu estava atenta a cada detalhe, curiosa por entender o mistério. Aqueles dias, que poderiam ter me abatido, louvei ainda mais alto a Deus e quis agradecer, mais do que pedir", continuou Letícia.



"Osteomielite. Nunca tinha ouvido falar. Infecção nos ossos, no meu caso, abaixo de um dente, chegando à mandíbula. Operamos, tudo certo. Tendo certo de que nada acontece sem um propósito, perdi a mentoria que eu estava ansiosa pra fazer em São Paulo, também não deu pra fazer meu aniversário do jeito que gosto, mas tudo coopera para quem crê", afirmou.



"E eu confio que me manter em gratidão me fará chegar no lugar que Deus tem reservado para mim. Obrigada equipe inteira da Rede Mater Dei, obrigada doutor Sergio Monteiro, que foi impecável em descobrir a infecção e cirurgicamente fazer o melhor por mim. Obrigada a cada um que se dedicou a me dar forças e motivar diante desse desafio. Vocês fazem parte de tudo isso, especialmente dos meus melhores sorrisos. Ah! Quase ia me esquecendo, tive alta médica, mas ainda não dá osteomielite. O tratamento continua. E minha fé também", finalizou a influenciadora.



Internautas desejam uma boa recuperação a Letícia: "Boa recuperação Lê! Que Deus continue cuidando de você! É que você seja fonte de força e inspiração para todos nós", comentou um. "Que susto, Lê! Que Deus abençoe sua recuperação e que esse momento seja mais uma oportunidade para crescimento com o Senhor", disse outro.