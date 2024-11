Carolina Dieckmann - Reprodução / Instagram

Carolina Dieckmann Reprodução / Instagram

Publicado 01/11/2024 15:51 | Atualizado 01/11/2024 15:52

Rio - Carolina Dieckmann usou as redes sociais nesta sexta-feira (1°) para mostrar seu novo visual: um corte de cabelo curto e repicado, abandonando os fios longos. A transformação é para sua personagem Kátia Klein, protagonista do filme "(Des)controle", onde Carolina trará à vida uma intensa história.

"Me preparando pra ser outra... Vem com tudo, Katia Klein!!!", escreveu a artista na legenda da publicação.

O longa é uma "dramédia" (mistura de drama e comédia) que narra a trajetória da escritora Kátia Klein, uma mulher passando por uma crise criativa e sobrecarregada com as demandas de sua vida doméstica e profissional. Em busca de alívio, ela acaba perdendo o controle e enfrentando o alcoolismo. As filmagens estão programadas para começar em novembro, no Rio de Janeiro.