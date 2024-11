Atriz publicou foto de biquíni nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 01/11/2024 18:59

Rio - Beatriz Reis usou o Instagram Stories nesta sexta-feira (1º) para compartilhar com os seguidores uma foto usando biquíni verde-escuro com detalhes metalizados. A ex-participante do "BBB 24" mostrou a boa forma no clique tirado em frente ao espelho.

fotogaleria Recentemente, Beatriz Reis conseguiu seu primeiro papel como vilã , mas não entregou mais detalhes sobre a personagem e o novo projeto. Ela esteve na novela "Família é Tudo", em que viveu a personagem Selminha Veneno.

"Meu Brasiiiil, não tô nem acreditando que mais um sonho vai se realizar em tão pouco tempo! Acabei de receber a notícia que estávamos esperando. Vem aí mais um personagem onde vou ter o prazer de interpretar uma vilã, como sempre sonhei. Mal posso esperar pra contar pra vocês!!", comemorou.